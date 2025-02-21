Sokaklar piste döndü! Şehir merkezinde snowboard keyfi

Muş’ta hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, bazıları için eğlenceye dönüştü. Kent merkezinde iki arkadaş, karlı yolları fırsat bilerek snowboard yaptı. Kaygan zemini avantaja çeviren Fırat Taşbulak ve Bülent Öğüt, kendilerine ait snowboard ile sokaklarda kayarak karın keyiflini çıkardı.