Sokaklar piste döndü! Şehir merkezinde snowboard keyfi
Muş’ta hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, bazıları için eğlenceye dönüştü. Kent merkezinde iki arkadaş, karlı yolları fırsat bilerek snowboard yaptı. Kaygan zemini avantaja çeviren Fırat Taşbulak ve Bülent Öğüt, kendilerine ait snowboard ile sokaklarda kayarak karın keyiflini çıkardı.
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Sıkça Sorulan Sorular
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede 3 gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.