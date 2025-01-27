Takı töreni tartışması kavgaya dönüştü! O anlar kamerada
27-01-2025 09:33
| Güncelleme: 27-01-2025 10:19
İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde yaşanan kavga kameralara saniye saniye yansıdı. Farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istemesiyle olanlar oldu. Durumu kabul eden aile büyükleri, damada söylediğinde ise tartışma çıktı. Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. büyüdü. Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü.
(HP-ZA-ÖK-Y)