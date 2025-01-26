Taksici ödemeyi alamayınca çileden çıktı! Yolcusunu tekme tokat dövdü
26-01-2025 10:10
| Güncelleme: 26-01-2025 10:34
İstanbul Esenyurt'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda; bir taksi sürücüsü, yolcusu ücreti ödemeyeceğini söyleyince çileden çıktı. Ücreti ödememekte ısrar eden yolcu, aracın kapısını açıp kaçmaya çalıştı. Bu duruma sinirlenen sürücü, aşağı inerek yolcuyu tekme tokat dövmeye başladı. Yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen yolcu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.