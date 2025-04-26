'Tarif edilemez bir gurur!' Selçuk Bayraktar'ın TB3 testindeki konuşması yayınlandı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'da görev yapmasıyla ilgili, "Deniz havacılığına insansız hava araçlarıyla girerek yeni bir dünyanın kapılarını araladık Tarif edilemez bir gurur" ifadelerini kullandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Bayraktar TB3 ne işe yarar?
Bayraktar TB3, katlanır kanat yapısı ve kısa mesafede iniş kalkış özelliğiyle tasarlanmış bir platform olarak, özellikle TCG Anadolu gibi amfibi gemilerden operasyon yapabilme kabiliyetiyle biliniyor.