Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kaldı! 1 saatte zor çıkarıldı

Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kaldı! 1 saatte zor çıkarıldı

16-01-2025 17:21 | Güncelleme: 16-01-2025 17:26
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

İstanbul Büyükçekmece'de E.Ş.'nin kontrolündeki kamyon yoldan çıktı. Kamyon önce park halindeki bir panelvan minibüse, ardından bir sitenin önünde işçilerin malzeme indirdiği hafif ticari araca çarptı. Bu sırada 2 işçi araçtan çıkarken, bagajdan malzeme indiren diğer 2 işçi ise kamyonla birlikte yolda sürüklendi. Kazada bir işçi hafif yaralanırken, diğer işçi kamyonun altında sıkıştı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda kamyonun altından çıkarılan 19 yaşındaki Y.B., ayaklarından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Vatandaş kokudan duramıyor! Tekirdağ’da kızıl yosun kirliliği - GÜNDEMGÜNDEM
Vatandaş kokudan duramıyor! Tekirdağ’da kızıl yosun kirliliği
Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kaldı! 1 saatte zor çıkarıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kaldı! 1 saatte zor çıkarıldı
Jack Sparrow Ankara metrosunda! Gören dönüp bir daha bakıyor - GÜNDEMGÜNDEM
Jack Sparrow Ankara metrosunda! Gören dönüp bir daha bakıyor
Huawei'nin sıra dışı dosya paylaşım yöntemi: "Avuçla ve gönder" - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Huawei'nin sıra dışı dosya paylaşım yöntemi: "Avuçla ve gönder"
Bursa'da ayı alarmı! Camiden anons yapıldı, bölge sakinleri alarmda! - GÜNDEMGÜNDEM
Bursa'da ayı alarmı! Camiden anons yapıldı, bölge sakinleri alarmda!
Sahte alkol satışı kamerada: Son görüntüleri oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Sahte alkol satışı kamerada: Son görüntüleri oldu
Bursa'da korkunç ihmal! Stajer öğrenci transpaletin altında kaldı - GÜNDEMGÜNDEM
Bursa'da korkunç ihmal! Stajer öğrenci transpaletin altında kaldı
Ankara'da 2 çocuğun yaptıkları şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi - GÜNDEMGÜNDEM
Ankara'da 2 çocuğun yaptıkları şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
ABD Başkanı Joe Biden'a ''Bu şaka mı?'' dedirten soru - DÜNYADÜNYA
ABD Başkanı Joe Biden'a ''Bu şaka mı?'' dedirten soru
Yok böyle ikram! Otobüste çiğ köfte yoğurup yolculara dağıtan muavin gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Yok böyle ikram! Otobüste çiğ köfte yoğurup yolculara dağıtan muavin gündem oldu
Gürcistan'da siyasetçiler birbirine girdi: Yumruklu kavga! - DÜNYADÜNYA
Gürcistan'da siyasetçiler birbirine girdi: Yumruklu kavga!
'Dünyanın en acı biberi'ni yediler! 'Yaşadıklarım kadar acı değildi' - GÜNDEMGÜNDEM
'Dünyanın en acı biberi'ni yediler! 'Yaşadıklarım kadar acı değildi'
Yolda bulduğu kredi kartıyla önce borcunu kapattı, sonra alışveriş yaptı - GÜNDEMGÜNDEM
Yolda bulduğu kredi kartıyla önce borcunu kapattı, sonra alışveriş yaptı
Yanardağ patladı, acil tahliye başladı! Küller kilometrelerce yayıldı - DÜNYADÜNYA
Yanardağ patladı, acil tahliye başladı! Küller kilometrelerce yayıldı
'Duba koymamışsın' diye isyan etti! Polisleri görünce 'para çekmeye geldim' dedi ama... - GÜNDEMGÜNDEM
'Duba koymamışsın' diye isyan etti! Polisleri görünce 'para çekmeye geldim' dedi ama...
Yeni evlenecek çiftlere verilen krediyle alışverişe çıktı! Televizyona para kalmadı - GÜNDEMGÜNDEM
Yeni evlenecek çiftlere verilen krediyle alışverişe çıktı! Televizyona para kalmadı
Vatandaş kokudan duramıyor! Tekirdağ’da kızıl yosun kirliliği - GÜNDEMGÜNDEM
Vatandaş kokudan duramıyor! Tekirdağ’da kızıl yosun kirliliği
Jack Sparrow Ankara metrosunda! Gören dönüp bir daha bakıyor - GÜNDEMGÜNDEM
Jack Sparrow Ankara metrosunda! Gören dönüp bir daha bakıyor
Bursa'da ayı alarmı! Camiden anons yapıldı, bölge sakinleri alarmda! - GÜNDEMGÜNDEM
Bursa'da ayı alarmı! Camiden anons yapıldı, bölge sakinleri alarmda!
Sahte alkol satışı kamerada: Son görüntüleri oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Sahte alkol satışı kamerada: Son görüntüleri oldu
Bursa'da korkunç ihmal! Stajer öğrenci transpaletin altında kaldı - GÜNDEMGÜNDEM
Bursa'da korkunç ihmal! Stajer öğrenci transpaletin altında kaldı
Ankara'da 2 çocuğun yaptıkları şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi - GÜNDEMGÜNDEM
Ankara'da 2 çocuğun yaptıkları şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
Yok böyle ikram! Otobüste çiğ köfte yoğurup yolculara dağıtan muavin gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Yok böyle ikram! Otobüste çiğ köfte yoğurup yolculara dağıtan muavin gündem oldu
'Dünyanın en acı biberi'ni yediler! 'Yaşadıklarım kadar acı değildi' - GÜNDEMGÜNDEM
'Dünyanın en acı biberi'ni yediler! 'Yaşadıklarım kadar acı değildi'
Yolda bulduğu kredi kartıyla önce borcunu kapattı, sonra alışveriş yaptı - GÜNDEMGÜNDEM
Yolda bulduğu kredi kartıyla önce borcunu kapattı, sonra alışveriş yaptı