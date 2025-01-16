Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kaldı! 1 saatte zor çıkarıldı
16-01-2025 17:21
| Güncelleme: 16-01-2025 17:26
İstanbul Büyükçekmece'de E.Ş.'nin kontrolündeki kamyon yoldan çıktı. Kamyon önce park halindeki bir panelvan minibüse, ardından bir sitenin önünde işçilerin malzeme indirdiği hafif ticari araca çarptı. Bu sırada 2 işçi araçtan çıkarken, bagajdan malzeme indiren diğer 2 işçi ise kamyonla birlikte yolda sürüklendi. Kazada bir işçi hafif yaralanırken, diğer işçi kamyonun altında sıkıştı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda kamyonun altından çıkarılan 19 yaşındaki Y.B., ayaklarından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.