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Trafik kazasında dil engelini teknoloji aştı: Polis ve turist çeviri uygulamasıyla anlaştı

07-01-2025 17:04 | Güncelleme: 07-01-2025 17:04
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Nevşehir'in Cevher Dudayev Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Burhan E.'nin kullandığı hafif ticari araç, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki bir yolcu yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, polis kazayla ilgili bilgi topladı. Kaza yapan sürücülerden birinin Çinli olması nedeniyle trafik polisi, turistle İngilizce iletişim kurmaya çalıştı, ancak turist İngilizce bilmediğini belirtti. Bunun üzerine turist, cep telefonundaki çeviri programını kullanarak ifadesini verdi ve kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. İlk ifadesi bu şekilde alınan turist, daha sonra yazılı ifade için polis merkezine götürüldü. Trafik polisinin 'İngilizce biliyor musunuz' sorusuna 'hayır' yanıtını veren turist, daha sonra cep telefonundan çeviri programını açarak konuşmaya başladı. Çinli turist çeviri programına, "Ben yukarıdan yola indim. Önümde araç olduğu için yavaşlamak zorunda kaldım. Daha sonra bu araç benim aracıma çarptı" şeklinde yazdı.

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