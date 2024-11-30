Video Galeri>GÜNDEM>Türkiye'nin en soğuk yeri! Şehir buz kesti, termometreler -20'yi gördü
Türkiye'nin en soğuk yeri! Şehir buz kesti, termometreler -20'yi gördü
30-11-2024 12:57
| Güncelleme: 30-11-2024 13:13
Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini hissettiriyor. Yoğun kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Erzurum'da termometreler -20 dereceyi gördü. Bölgenin en soğuk kenti olan Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle çatılarda ve şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki karı temizlemek için seferber oldu.