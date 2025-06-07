Yardım etkinliğinde korkunç olay! Çocuklar metrelerce yüksekten yere çakıldı

Güney Afrika'nın Krugersdorp kentinde etkili olan şiddetli rüzgar, kentte kaosa neden oldu. Bir okulda düzenlenen yardım etkinliği sırasında çocukların oynadığı şişme oyun alanı aniden havalanarak yaklaşık 12 metre yükseldi. Bu sırada oyun alanının içinde bulunan iki çocuk, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Yaralı çocukların hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildiği öğrenildi. Havalanan şişme oyun alanı ise yaklaşık 15 metre uzağa düştü.