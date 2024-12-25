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Yer İstanbul! Yol verme tartışmasında taksiciyi öldüresiye dövdüler: Dehşet anları kamerada
25-12-2024 19:42
| Güncelleme: 25-12-2024 19:46
İstanbul Küçükçekmece’de dehşet verici bir olay yaşandı. Bir sürücü, taksi şoföründen yol istedi. Taksici 100 metre sonra uygun bir yer bulup kenara çekse de trafik magandası ve arkadaşlarının gazabına uğradı. Önce tehdit edilen, ardından öldüresiye dövülen taksi şoförünün yüzü tanınmaz hale geldi. Dehşet anları mahallelinin kameralarına böyle yansıdı…