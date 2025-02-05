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Yere düşen erzaklarını toplayan yaşlı adam yürek burkmuştu! Valilik sahip çıktı
05-02-2025 10:03
| Güncelleme: 05-02-2025 10:07
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adamın, kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdükten sonra topladığı anlar yürekleri burkmuştu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlamasından kısa bir süre sonra Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kişinin bulunması için talimat verdi. Ekipler, görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan 66 yaşındaki Maksut Yüzer olduğunu tespit etti. Ekipler, yaşlı adamı Kuşadası ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bakım merkezine yerleştirdi.