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Yeşil sahalara yakışmayan hareketler! Trabzon'da amatör maçta kavga

15-01-2025 10:09 | Güncelleme: 15-01-2025 10:13
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Yine amatör yine olay... Trabzon'da saha karıştı. Trabzon 2. Amatör Küme'de Uçarsuspor ile Arsinspor arasında Akyazı'da oynanan karşılaşma, maçın ardından çıkan olaylarla gündeme geldi. İki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyürken, maç boyunca tartışmalı kararlar verdiği öne sürülen hakeme de yoğun tepki gösterildi. Maçın son dakikalarında hakemin önce kırmızı kart, ardından Uçarsuspor lehine verdiği penaltı kararı Arsinspor cephesinde büyük tepkiye yol açtı. Uçarsuspor'un 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma sonrası saha adeta karıştı. Arsinsporlu yönetici ve oyuncuların hakeme yönelik tepkileriyle başlayan gerginlik, iki takım oyuncuları arasında arbedeye dönüştü. Hakem, güvenlik güçlerinin oluşturduğu sıkı güvenlik kordonu eşliğinde sahadan çıkarılabildi.

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