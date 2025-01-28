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Yola adım atmaya korkuyordu! Yaşlı kadının yardımına polis yetişti: Yürekleri ısıtan anlar kamerada
28-01-2025 09:32
| Güncelleme: 28-01-2025 09:35
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yürekleri ısıtan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir polis memuru, yolun karşısına geçmeye korkan yaşlı kadını fark edince harekete geçti. Yaşlı kadın, akan trafikte polisin yardımıyla karşıya geçti. Polis memurunun yaşlı kadına yardım ettiği o anlar yürek ısıttı.