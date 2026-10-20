Yolcu otobüsünde şaşırtan görüntü! Gizli bölmeden çıkanlar şoke etti

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İstanbul
Van'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsü, polis ekipleri tarafından takibe alındı. AŞTİ Otogarı'na gelen otobüs, ekipler tarafından kontrol edildi. Araçta yapılan detaylı aramada otobüsün taban kısmında oluşturulan gizli bir bölme tespit edildi. Bölmenin açılmasıyla gizli bölmeye saklanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, otobüs şoförü ve muavin gözaltına alındı. Haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatılan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.