Yolun karşısına geçmek istemişti, kamyon üzerinden geçti
11-12-2024 09:22
| Güncelleme: 11-12-2024 09:32
İstanbul Avcılar'da sokaktan caddeye doğru çıkıp sol tarafa manevra yapan kamyon sürücüsü, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında kamyon tekerinin düşen adamın bacağının üstünden geçtiği öğrenildi. Yaralanan adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla yansıdı.