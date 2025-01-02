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Yürekleri ısıtan görüntüler! Polis ekiplerinden engelli kıza unutulmaz doğum günü hediyesi
02-01-2025 15:24
| Güncelleme: 02-01-2025 15:24
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, polis ekipleri yürekleri ısıtan bir davranışa imza atarak engelli genç kız Enise Akmur'un doğum gününü kutladı. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler, genç kıza unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Polis ekipleri, yanlarına aldıkları doğum günü pastası ile Selahaddin Eyyübi Mahallesi’ndeki Akmur ailesinin evine gitti. Kapıda mumları yakarak içeri giren ekipler, hep bir ağızdan "İyi ki doğdun Enise" diyerek genç kıza sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Enise, salona giren polisleri heyecanla karşıladı.