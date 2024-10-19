Bartın'daki KYK yurdunda asansör faciası: Hareket halindeyken zemin kata çakıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber

19 Ekim 2024 01:17 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 01:21

Bartın'da KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda bulunan asansör düştü. Asansörde bulunan bir kız öğrenci yaralanırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz yıl da aynı yurtta asansör sallandığı için öğrenciler eylem yapmıştı.

Bartın​'ın Ağdacı köyünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda hareket halindeki asansör, zemin kata çakıldı. İkinci kattan düşen asansörde bulunan bir kız öğrenci ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GEÇEN SENE DE SALLANMIŞTI Geçtiğimiz öğretim yılının ekim ayında da Ağdacı yerleşkesinde bulunan 1084 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdundaki asansöre binen 2 öğrenci ve 1 temizlik görevlisi, -1'e inmek istedikleri sırada asansör sallanmıştı. Durum nedeniyle büyük panik ve korku yaşayan öğrenciler, asansör bakımlarının yapılması talebiyle yurt bahçesinde eylem yapmıştı. İlgili Haberler KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor Özel eğitim okulunda skandal görüntü! İl Milli Eğitim açıklama yaptı