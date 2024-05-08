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Eve giren ayı ortalığı birbirine kattı: Evi o halde görünce türkü söyledi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 09:15 - Güncelleme : 08 May 2024 09:26

Bayburt'un Üzengili köyünde yayla evine ayı girdi. Aç kalan hayvan evi birbirine kattı, kapıları ve pencereleri kırdı

Yazın köyde, kışın yaylada yaşayan vatandaşlar yayladaki evlerini kontrol etmeye gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Eve birilerinin girdiğinden şüphelenen vatandaşlar duvarlarda, yataklarda, yerlerde ayının pençe izlerini görünce evlerine ayının girdiğine emin oldular. Evlerinin dağıtıldığını gören vatandaşlar, evin dağınık halini, ayının izlerini cep telefonuyla kaydettiler.

MANZARAYI GÖRÜNCE TÜRKÜ SÖYLEDİ 

Savaş alanına dönen evi cep telefonuyla kaydeden Recep Aktürk isimli vatandaş, "Ayının izleri, burada da var izleri" diyerek türkü söyledi, olaya şakayla yaklaştı. O anlar yüzlerde tebessüm oluştururken, şans eseri vatandaşların evlerde bulunmaması olası bir ayı saldırısının önüne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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