İstanbul'da feci kaza! Tır köprü ayağına çarptı: Yol trafiğe kapatıldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 16:27 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:12
Son dakika haberi... İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. D100 Beylikdüzü - Haramidere mevkiinde bir tır kontrolden çıktı.
İstanbul'da akşam saatlerine doğru yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. D100 Beylikdüzü - Haramidere mevkiinde kontrolden çıkan bir tır, önce köprünün ayağına daha sonrada aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, yan yol trafiğe kapandı. Kazanın bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı