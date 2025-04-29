Naci Görür'e tepki seli! İnşaat firmasının reklamını mı yaptı?

6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye’nin en çok dinlenen bilim insanlarından biri haline gelen Prof. Dr. Naci Görür, bu kez bir inşaat firması ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarla tepki topladı.

Depremler konusundaki uyarıları ve özellikle Marmara Bölgesi için yaptığı “7’nin üzeri” uyarısıyla tanınan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden gündeme gelmişti. Ancak bu kez, bilimsel açıklamaları değil, bir inşaat projesine dair sözleri tartışma yarattı.

“REKLAM YAPIYOR” ELEŞTİRİSİ

Sancaktepe’deki bir konut projesini gezen Görür, burada yaptığı “Böyle iyi yapılmış projelerde afet boyutunda bir şey olmaz” açıklamasıyla sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları, deprem korkusunun halk arasında yüksek düzeyde olduğu bir dönemde bu tür açıklamaların bir reklam aracına dönüşmesinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

YILMAN’DAN SERT SÖZLER

Gazeteci Sevilay Yılman da, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Görür’ün bir reklam filminde yer almasını eleştirdi. Yılman, “İstanbul’da çok büyük deprem bekliyor iddiasını sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, depreme dayanıklılığıyla övünen Sancaktepe Japon Konutları’nı pazarlamak için reklam filminde rol almış. Tesadüfe bakın ki inşaatı yapan firma da Görür'le aynı tezi savunan Japon Yoshinori Moriwaki’ye ait. Konutların metrekare fiyatları ise dudak uçuklatıyor,” ifadelerini kullandı.

"DEPREM KORKUSU RANTA DÖNÜŞTÜ"

Yılman, ayrıca deprem endişesinin giderek bir “rant alanına” dönüştüğünü ve bu süreçte bilimin arkasında durmaya çalışan, halkı doğru bilgilendirme derdinde olan isimlerin geri planda kaldığını savundu.