Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Talip Bayram
Talip Bayram
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Gönül Mutfağı

GİRİŞ:
2025-03-24
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
2025-03-24
saat ikonu 11:27

Mutfak, bir yemek pişirme alanı olmasının yanında bir kültürün, bir toplumun ve en önemlisi de insan ruhunun bir aynası olarak görülür. Bir yemeğin kokusu, bir şehrin sokaklarını, bir annenin şefkatini ve bir dost meclisinin sıcaklığını içinde saklar. İşte tam da bu nedenle, Gönül Mutfağı bir mutfak olmasının çok ötesinde, insan ruhunun, dayanışmanın ve umudun yoğrulduğu bir ocak kabul edilmeli.

Bu topraklar, acının ve felaketin karanlık gölgesinde nice zamanlar geçirdi. 6 Şubat 2023'te yaşanan o büyük sarsıntı, binaları ve bir anlamda içindeki umutları da yıktı. Ancak her seferinde, milletimizin içindeki dayanışma ateşi, en büyük bir şifa kaynağı oldu.

Şimdi, o topraklarda yeşeren bir iyilik hareketi var

18 Mart'ta, İskenderun'da, Ebru Baybara Demir'in Gönül Mutfağı'nda, çocuk kahkahalarının yankılandığı, umutların filizlendiği bir etkinliğe tanıklık ettim. Yapılan iş, geleceğe atılan sağlam bir imzaydı sanki.

Ebru Baybara Demir'in öncülüğünde, Unico Sigorta ve Gönül Mutfağı'nın bir araya gelerek başlattığı bu anlamlı proje, çocukların sağlıklı gıdaya erişimini sağlayan bir umut sofrası oldu. Hatay İskenderun’daki Mevlâna ve Kadınana ilkokullarında kurulan bu sofralar, öğrencilerin karınlarını doyurmakla birlikte geleceğe ait düşleri de besledi.

Her bir tabak, bir iyilik hareketine dönüştü, her bir gülümseme, geleceğe dair bir umut ışığı oldu.

Unico Sigorta CEO'su Ender Güzeler'in dediği gibi, bu proje sıradan bir yemek dağıtım işi değil, aynı zamanda bir gelecek inşasıydı. Gönül mutfağında pişen yemekler, çocukların ve kadınların umutlarını yeşertti.

Gönül mutfağının hikayesi

Ebru Baybara Demir’in öncülüğünde hayata geçen Gönül Mutfağı, yoksulluğun ve göçün paramparça ettiği hayatlara bir tutam umut ekmek için doğdu. Bu mutfak, karın doyurmakla birlikte; hayatlara dokunur, insanları bir araya getirir ve kaybolmaya yüz tutmuş değerleri yeniden harmanlar. Özellikle gönüllülerin, herhangi bir nedenle Türkiye’yede mağdur olan kadınların ve yerel halkın omuz omuza vererek işlettiği bu mutfak, ekmeği paylaşmanın ne demek olduğunu en derin anlamıyla anlatan bir hikâyeye sahip.

Gönül Mutfağı, ilk olarak Mardin’de, binlerce mültecinin umut aradığı dar sokaklarda yükseldi. Burada kadınlar, kendi mutfak kültürlerini kaybetmeden, onu Anadolu’nun köklü lezzetleriyle buluşturdu. Geleneksel tarifler, farklı coğrafyalardan gelen ellerde yeniden şekillendi; tencereler kaynadıkça, diller çözülmeye, yüzler gülmeye başladı. Mutfak, yemek yapılan bir yer olmaktan çıkıp iyileşmenin, birlikte var olmanın bir sembolüne dönüştü.

Ancak Gönül Mutfağı’nın hikâyesi Mardin’le sınırlı kalmadı. 2023’te yaşanan büyük deprem felaketi, binlerce insanı aç, susuz ve umutsuz bıraktığında, bu mutfak bir kez daha devreye girdi. Hatay’dan Kahramanmaraş’a, Adıyaman’dan Malatya’ya uzanan bir iyilik ağı kuruldu. Yemek pişirmek, burada bir kez daha kutsal bir anlam kazandı. Sıcak bir çorba, hem mideyi hem de insanların içini ısıttı. El birliğiyle pişirilen her yemek, açlığı ve çaresizliği dindirdi.

Paylaşmak

Gönül Mutfağı’nın özünde yatan felsefe, insanı insan yapan en temel değerlerden birine dayanır: paylaşmak. Burada yemek, günün herhangi bir öğünü değil, bir hikâye... İçine katılan her baharat, farklı kültürlerden gelen insanların kesişen yollarını anlatır. Ocakta kaynayan her tencere, bir topluluğun nasıl birbirine kenetlenebileceğinin en güçlü göstergesi sayılır.

“Gıda israfına dur de”

İstanbul Ticaret odasının bu yılın başında tanıttığı “Gıda israfına dur de” projesinin bir benzeri yıllardır Ebru Baybara Demir’in öncülüğünde o topraklarda yapılıyordu. Bu proje, sürdürülebilir bir sosyal girişim modeli olarak da dikkat çekmesinin yanında gıda israfını en aza indirme, yerel üreticiyi destekleme, kadın emeğini güçlendirme gibi birçok alanda da fark oluşturuyor. Burada mutfak bir iş yeri olmasının yanında, bir eğitim merkezi; kadınların ekonomik özgürlüklerini kazandıkları, meslek edindikleri, hayata yeni bir başlangıç yaptıkları bir okul.

Özetle,

Gönül Mutfağı sıradan yemek pişirilen bir yer değil; umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın sofraya taşındığı bir hikâye. Bu mutfakta pişen her bir yemek, karınları doyurmakla birlikte; iyiliği, sevgiyi ve birlikteliği insanın ta derinlerine işler. Çünkü bir mutfağı gerçek anlamda bir ‘gönül mutfağı’ yapan şey, içine katılan malzemeler değil, ona ruhunu veren insanların yüreği...

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.