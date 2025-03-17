İstanbul’un Lezzet En’leri

GİRİŞ: 2025-03-17 08:31 08:31 2025-03-17 | GÜNCELLEME: 2025-03-17 08:31 08:31 2025-03-17

“Lezzet Durağı” köşesinde ülkemizin en iyi mekânlarını tanıtmaya çalıştığım Türkiye’de İş Dünyası Dergisi İstanbul’un en iyi mekânlarını seçiyor.

Sokaklarında binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan, mutfağında ise Anadolu’nun dört bir yanından gelen tatları harmanlayan kadim bir şehir İstanbul... Bu şehirde lezzet arayışı, geçici bir öğün seçimi gibi değil, bir nevi keşif yolculuğu. İşte bu yolculuğa rehberlik edenlerden biri de Türkiye’de İş Dünyası dergisi. İş dünyasının nabzını tutan bu prestijli yayın, artık gastronominin de en önemli takipçilerinden biri.

Derginin duayen Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, Yazı İşleri Müdürü Hüsne Pamuk öncülüğünde ve benim de desteklerimle yürütülen bu özel projede okuyucular, oylarıyla İstanbul’un en leziz adreslerini belirliyor. İlk olarak pideyle yola çıkıldı, ardından kahvaltı mekânları seçildi. Şimdi ise sıra kuru fasulye ustalarında…

İstanbul’un En İyi Pidecileri

Her biri birer maharet ustası olan fırınların arasından sıyrılan beş adres, İstanbul’un en iyi pidecileri olarak taçlandırıldı. Hamurun içindeki ustalığı, lezzetin inceliğiyle birleştiren bu mekânlar aynı zamanda Türk Yemek Kültürünü de yaşatıyor.

1. Neli Pide – Kadıköy Bağdat Caddesi (Aktaşlar Lezzet Grubu)

2. Niyazi Kesim – İstinye Park AVM

3. Tarihi Tokat Pidecisi – Eyüp

4. Meşhur Trabzon Fırını – Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi

5. Bafra Pide Coşkun Kuru – Kozyatağı

Bu sıralama, İstanbul’un pide haritasını adeta yeniden çizerken, her lokmada Anadolu’nun farklı bir köşesinden izler taşıyor.

İstanbul’un kahvaltı merkezleri

Pidenin ardından sıra, günün en özel öğünlerinden biri olan kahvaltıya geldi. Doğallığın, yöresel lezzetlerin ve samimi sofraların en iyi temsilcileri belirlendi.

İşte okuyucuların oylarıyla İstanbul’un en iyi kahvaltı mekânları:

1. Doğal Dükkan – Kavacık (Doğal ve sağlıklı kahvaltı tutkunlarının gözdesi)

2. Zaim Anadolu Mutfağı – Bahçeşehir (Anadolu’nun dört bir yanından gelen tatları modern dokunuşlarla sunan özel bir durak)

3. Beyzade Künefe Antep Kahvaltısı – Koşuyolu (Gaziantep mutfağının kahvaltıdaki ihtişamını İstanbul’a taşıyan lezzet durağı)

4. Galaktos Gurme – Karaköy (Seçkin peynirleri ve doğal ürünleriyle kahvaltıya gurme dokunuşlar katan bir adres)

5. Hadiqa – Bakırköy (Zengin menüsüyle farklı kahvaltı seçenekleri sunan şık bir mekân)

Bu özel listeye ek olarak, Seçici Kurul Özel Ödülü de sahibini buldu:

• Bazlama Kahvaltı – Nişantaşı: Ege’nin sıcaklığını İstanbul’un kalbine taşıyan, samimi atmosferi ve serpme kahvaltısıyla fark yaratan bir mekân.

Lezzet Maratonu Devam Ediyor: Sıradaki Kuru Fasulye

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin gastronomi tutkunları için başlattığı bu oylamalar, sadece bir liste oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul’un lezzet haritasını güncelliyor. Şimdi ise yeni bir kategorinin sonuçları merakla bekleniyor: İstanbul’un en iyi kuru fasulye mekânları!

Bu mütevazı ama bir o kadar da güçlü lezzet, Anadolu sofralarının değişmez yıldızlarından biri. Fasulyenin en iyi piştiği adresleri belirlemek için okuyucular yeniden oy kullanıyor. Bence sizde oy kullanabilirsiniz.

Yapmanız gereken, derginin https://turkiyedeisdunyasi.com/turkiyede-is-dunyasi/ sitesine girerek beğendiğiniz mekana oy vermek.

İstanbul’un kazanda ağır ağır pişen, tereyağı kokusuyla iştah kabartan en iyi kuru fasulyecileri, Nisan ayı başında açıklanacak.

Özetle,

Gastronomi dünyası için bu seçimler klasik bir lezzet yolculuğu değil, aynı zamanda bir kültür mirasının yaşatılması anlamına geliyor. Her lokmada bir hikâye, her mekânda bir anı gizli… Türkiye’de İş Dünyası dergisinin başlattığı bu seçkiler, İstanbul’un lezzet hafızasını kayıt altına alırken, yeni keşifler için de ilham kanyağı oluyor.