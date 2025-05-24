Kastamonu'da asırlık yorganda sır gibi desenler bulundu: Koleksiyonerin bağışıyla gün yüzüne çıktı

Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsüne bağışlanan asırlık bir yorgan ve minder kılıfında, daha önce hiç görülmemiş nadir desenler keşfedildi. Enstitü Müdürü Dr. Ayten Canaslan, enstitünün kurulmasıyla birlikte yapılan araştırmalar sonucu yaklaşık 500 farklı desene ulaşıldığını belirtti.

Geleneksel taş baskı sanatının nadir desenlerinin bulunduğu asırlık yorgan ile minder kılıfı Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsüne bağışlandı. Taş baskı sanatının tarihi örneklerinin bulunduğu koleksiyona, böylelikle ilk kez bir yorgan da eklenmiş oldu.

Koleksiyoner Mahmut İslamoğlu'nun bu bağışı, taşıdığı desen ve motiflerin şehrin taş baskı sanatına dair ilk ve ender görülen örnekler olması ve koleksiyona ilk kez bir yorgan eklenmesi yönüyle önem taşıyor. İslamoğlu, eserlerin detaylı olarak incelenerek desenlerin araştırılması ve korunması için Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsüne bağışta bulundu.