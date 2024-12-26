Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>POLİTİKA>3 büyükelçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

3 büyükelçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

26-12-2024 16:49 | Güncelleme: 26-12-2024 17:04
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen kabulde Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Şanlıurfa’da sahte sucuk operasyonu: 1 ton ele geçirildi - GÜNDEMGÜNDEM
Şanlıurfa’da sahte sucuk operasyonu: 1 ton ele geçirildi
3 büyükelçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - POLİTİKAPOLİTİKA
3 büyükelçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
İHA-122 süpersonik füze testi başarıyla tamamlandı: "TCG Anadolu'ya Selam!" - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
İHA-122 süpersonik füze testi başarıyla tamamlandı: "TCG Anadolu'ya Selam!"
Sokak ortasında iğrenç taciz! Bisikletli sapık kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Sokak ortasında iğrenç taciz! Bisikletli sapık kamerada
Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı! - GÜNDEMGÜNDEM
Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı!
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı kamerada
Kahraman öğretmen! Öğrencisini Heimlich manevrasıyla ölümden kurtardı - GÜNDEMGÜNDEM
Kahraman öğretmen! Öğrencisini Heimlich manevrasıyla ölümden kurtardı
Çoban köpeği kuzuları sahiplenerek emziriyor: ‘Geceleri annelik yaptı’ - YAŞAMYAŞAM
Çoban köpeği kuzuları sahiplenerek emziriyor: ‘Geceleri annelik yaptı’
Bodrum'da faciadan dönüldü! Sağanak vurdu, bir anda çöktü - GÜNDEMGÜNDEM
Bodrum'da faciadan dönüldü! Sağanak vurdu, bir anda çöktü
Antalya beyaza büründü! Lapa lapa kar yağdı - GÜNDEMGÜNDEM
Antalya beyaza büründü! Lapa lapa kar yağdı
Suriye'de kanlı gece: Esad destekçileri ile muhalifler çatıştı! - DÜNYADÜNYA
Suriye'de kanlı gece: Esad destekçileri ile muhalifler çatıştı!
Şamil Tayyar'dan asgari ücret yorumu: Hesap yanlış! - EKONOMİEKONOMİ
Şamil Tayyar'dan asgari ücret yorumu: Hesap yanlış!
Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı! - YAŞAMYAŞAM
Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı!
Yer İstanbul! Yol verme tartışmasında taksiciyi öldüresiye dövdüler: Dehşet anları kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Yer İstanbul! Yol verme tartışmasında taksiciyi öldüresiye dövdüler: Dehşet anları kamerada
Sokak ortasında öldüresiye dayak! Acımadan tekme tokat dövdüler - GÜNDEMGÜNDEM
Sokak ortasında öldüresiye dayak! Acımadan tekme tokat dövdüler
Kazakistan'a düşen yolcu uçağının içinden 'Kelime-i Şehadet' sesleri yükseldi - DÜNYADÜNYA
Kazakistan'a düşen yolcu uçağının içinden 'Kelime-i Şehadet' sesleri yükseldi
Erdoğan, AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'ya rozetini taktı - POLİTİKAPOLİTİKA
Erdoğan, AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'ya rozetini taktı
Asgari ücret zammına Mustafa Sarıgül tepkisi: "Dağ fare doğurdu" - POLİTİKAPOLİTİKA
Asgari ücret zammına Mustafa Sarıgül tepkisi: "Dağ fare doğurdu"
Şamil Tayyar erken seçim için tarihi verdi! 'O günden önce olmaz' - POLİTİKAPOLİTİKA
Şamil Tayyar erken seçim için tarihi verdi! 'O günden önce olmaz'
Türkiye Şam'da direksiyona geçti! Hakan Fidan zirveden Şam'ı çay eşliğinde izledi! - POLİTİKAPOLİTİKA
Türkiye Şam'da direksiyona geçti! Hakan Fidan zirveden Şam'ı çay eşliğinde izledi!
Meclis'te dikkat çeken Kürtçe diyaloğu! 'Xun bi her hatin...' - POLİTİKAPOLİTİKA
Meclis'te dikkat çeken Kürtçe diyaloğu! 'Xun bi her hatin...'
TBMM'de hızlı konuşma kavgası! Yumruklar konuştu - POLİTİKAPOLİTİKA
TBMM'de hızlı konuşma kavgası! Yumruklar konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cengiz Kurtoğlu'ndan 'Duyanlara Duymayanlara' performansı - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cengiz Kurtoğlu'ndan 'Duyanlara Duymayanlara' performansı
Meclis'te yine olay! CHP'nin Murat Kurum'a yönelik provokatif sözleri ortalığı karıştırdı - POLİTİKAPOLİTİKA
Meclis'te yine olay! CHP'nin Murat Kurum'a yönelik provokatif sözleri ortalığı karıştırdı
TBMM'de "mitomani" tartışması: "Bize başvursunlar" - POLİTİKAPOLİTİKA
TBMM'de "mitomani" tartışması: "Bize başvursunlar"