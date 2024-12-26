3 büyükelçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
26-12-2024 16:49
| Güncelleme: 26-12-2024 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen kabulde Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.