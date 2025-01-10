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Bakan Fidan'dan Suriye'ye sınır ötesi operasyon mesajı: Terör tehdidiyle yaşayamayız
10-01-2025 14:30
| Güncelleme: 10-01-2025 14:56
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin terörden arındırılması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç'un "Yeni Suriye yönetimi ABD'ye rağmen YPG'ye operasyon yapabilir mi? Suriye yönetimi operasyon yapmazsa Türkiye adım atar mı?" sorusuna da cevap verdi. TSK'nın sınır ötesi operasyon yapabileceğinin sinyalini veren Fidan, "Böyle bir tehditle yaşama şansımız yok. Ya başkası atacak ya biz atacağız" ifadelerini kullandı.