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Bakan Güler'den Suriye'ye operasyon açıklaması: Yeni yönetime saygı göstermeliyiz

15-01-2025 12:14 | Güncelleme: 15-01-2025 12:23
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Onur Kaya

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesi Suriye'ye sınır ötesi operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Dün kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? 20 tane hava harekatı yapmışız. Ne demek bu düşünebiliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor. Orada yeni bir yönetim var, onlara saygı göstermemiz lazım. Orası şu anda bizim sahamız değil. O insanlar da kendileri bir düzen kurmaya çalışıyor" diye konuştu. Suriye heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin de konuşan Güler, "Gelince bakacağız hangi konuları görüşeceğimizi" dedi.

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