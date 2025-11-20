Bakan Tekin'den CHP'li Ağababa'nın iddialarına cevap: “Senin karnene sıfır veriyorum"

Milli Eğitim Bakanlığı için düzenlenen bütçe toplantısında Bakan Yusuf Tekin gelmeden önce CHP milletvekili Veli Ağbaba, milli eğitim karnesi ve beslenme çantasını salona gösterdi. El sıkışmak için Ağbaba'nın yanına giden Bakan Tekin, Ağbaba'nın iddialarına “Senin karnene sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan, yanlış” ifadeleriyle cevap verdi.