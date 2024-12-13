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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cengiz Kurtoğlu'ndan 'Duyanlara Duymayanlara' performansı

13-12-2024 16:44 | Güncelleme: 13-12-2024 16:55
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Suriye ile ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan'a kongre sonunda sanatçı Cengiz Kurtoğlu sürpriz yaptı. AK Parti seçim mitingleriyle özdeşleşen 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyleyerek sahneye çıkan Kurtoğlu'na Erdoğan da eşlik etti. Renkli anlar yaşanırken, salonda alkış tufanı koptu.

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