Video Galeri>POLİTİKA>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında duygusal anlar! Bütün salon ayakta alkışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında duygusal anlar! Bütün salon ayakta alkışladı
11-12-2024 16:16
| Güncelleme: 11-12-2024 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasını yapmadan önce, Esad zulmünden ve iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan iki Suriyeli çocuk Erdoğan'ın oturduğu yere giderek elinden öptü. Erdoğan da onları karşılıksız bırakmayarak çocukların elini öptü. Daha sonra çocuklar Erdoğan'ın elinden tutarak sahneye kadar eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı salonda, alkış tufanı koptu.