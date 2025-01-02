Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>POLİTİKA>Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu arasında gergin anlar! Cenaze töreni buz kesti

Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu arasında gergin anlar! Cenaze töreni buz kesti

02-01-2025 13:23 | Güncelleme: 02-01-2025 14:02
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Onur Kaya

Ankara'da önceki gün vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de tören düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu arasındaki gerginlik damga vurdu. Bir dönem aynı çatı altında siyaset yapan iki liderin birbirleriyle tokalaşmaması dikkat çekti.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Satranç ustası yanlış hamle sonrası çocuk gibi ağladı! Büyük hüsran kamerada - SPORSPOR
Satranç ustası yanlış hamle sonrası çocuk gibi ağladı! Büyük hüsran kamerada
Romanya Schengen'e dahil oldu ilk geçen köpek oldu! - DÜNYADÜNYA
Romanya Schengen'e dahil oldu ilk geçen köpek oldu!
Korkunç kaza kamerada! Çukura düştü üstünden araba geçti - GÜNDEMGÜNDEM
Korkunç kaza kamerada! Çukura düştü üstünden araba geçti
Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu arasında gergin anlar! Cenaze töreni buz kesti - POLİTİKAPOLİTİKA
Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu arasında gergin anlar! Cenaze töreni buz kesti
Dehşet anları kamerada! Isınmak isteyen işçiler ölümden döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşet anları kamerada! Isınmak isteyen işçiler ölümden döndü
Kalem sandılar silah çıktı! Şoke eden düzenek - GÜNDEMGÜNDEM
Kalem sandılar silah çıktı! Şoke eden düzenek
Havada yürekleri ağza getiren anlar! Paraşüt yapan turist, uçuş yapan paraşüte terliklerini bıraktı - GÜNDEMGÜNDEM
Havada yürekleri ağza getiren anlar! Paraşüt yapan turist, uçuş yapan paraşüte terliklerini bıraktı
Trafikte dakikalarca ters yönde ilerledi! Sürücülerin dikkati faciayı önledi! - GÜNDEMGÜNDEM
Trafikte dakikalarca ters yönde ilerledi! Sürücülerin dikkati faciayı önledi!
Makas atarak ölüme gitti! Korkunç kazanın son anlarını arkadaşı kaydetti - GÜNDEMGÜNDEM
Makas atarak ölüme gitti! Korkunç kazanın son anlarını arkadaşı kaydetti
Arnold'dan baş döndüren pas! Sosyal medyada gündem oldu - SPORSPOR
Arnold'dan baş döndüren pas! Sosyal medyada gündem oldu
İki ters bir düz! Örgüye merak salan sevimli ufaklık izlenme rekoru kırdı - GÜNDEMGÜNDEM
İki ters bir düz! Örgüye merak salan sevimli ufaklık izlenme rekoru kırdı
Sis koca bir şehri yuttu! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü - GÜNDEMGÜNDEM
Sis koca bir şehri yuttu! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
PKK'ya ait İHA Korkut tankıyla böyle indirildi - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
PKK'ya ait İHA Korkut tankıyla böyle indirildi
Terzi görüntüleri izleyince şoke oldu! Zarfları teker teker böyle çaldı - GÜNDEMGÜNDEM
Terzi görüntüleri izleyince şoke oldu! Zarfları teker teker böyle çaldı
Polisin sorusuna alkollü sürücüden ilginç yanıt! - GÜNDEMGÜNDEM
Polisin sorusuna alkollü sürücüden ilginç yanıt!
ABD'deki saldırının arkasında kim var? Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum! - POLİTİKAPOLİTİKA
ABD'deki saldırının arkasında kim var? Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum!
ABD'deki saldırının arkasında kim var? Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum! - POLİTİKAPOLİTİKA
ABD'deki saldırının arkasında kim var? Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Ama yaşlanmışsınız’ yorumu gülümsetti - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Ama yaşlanmışsınız’ yorumu gülümsetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti! - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti!
3 büyükelçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - POLİTİKAPOLİTİKA
3 büyükelçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Erdoğan, AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'ya rozetini taktı - POLİTİKAPOLİTİKA
Erdoğan, AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'ya rozetini taktı
Asgari ücret zammına Mustafa Sarıgül tepkisi: "Dağ fare doğurdu" - POLİTİKAPOLİTİKA
Asgari ücret zammına Mustafa Sarıgül tepkisi: "Dağ fare doğurdu"
Şamil Tayyar erken seçim için tarihi verdi! 'O günden önce olmaz' - POLİTİKAPOLİTİKA
Şamil Tayyar erken seçim için tarihi verdi! 'O günden önce olmaz'
Türkiye Şam'da direksiyona geçti! Hakan Fidan zirveden Şam'ı çay eşliğinde izledi! - POLİTİKAPOLİTİKA
Türkiye Şam'da direksiyona geçti! Hakan Fidan zirveden Şam'ı çay eşliğinde izledi!
Meclis'te dikkat çeken Kürtçe diyaloğu! 'Xun bi her hatin...' - POLİTİKAPOLİTİKA
Meclis'te dikkat çeken Kürtçe diyaloğu! 'Xun bi her hatin...'