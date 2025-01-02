Video Galeri>POLİTİKA>Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu arasında gergin anlar! Cenaze töreni buz kesti
Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu arasında gergin anlar! Cenaze töreni buz kesti
02-01-2025 13:23
| Güncelleme: 02-01-2025 14:02
Ankara'da önceki gün vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de tören düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu arasındaki gerginlik damga vurdu. Bir dönem aynı çatı altında siyaset yapan iki liderin birbirleriyle tokalaşmaması dikkat çekti.