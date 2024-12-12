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Meclis'te yine olay! CHP'nin Murat Kurum'a yönelik provokatif sözleri ortalığı karıştırdı

12-12-2024 15:10 | Güncelleme: 12-12-2024 17:15
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri her sene olduğu gibi hareketli geçiyor. Bu kez CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün'ün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yönelik provokatif ve tahrik edici söylemleri üstüne tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirinin üstüne yürümeye başlayınca ortalık karıştı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, uyarılarına rağmen tartışmanın uzaması üzerine oturuma 20 dakika ara verdi.

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Cevdet12 Aralık 2024 20:59

Bu chp isimli örgütü birdaha acılmamak üzere kapatılması bizi cok ileriye götürür

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