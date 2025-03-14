Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir adım daha! TB2 ile haberleşti
Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü firmalarından Baykar, insansız hava araçları (İHA) alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) PT8 modelinin, Bayraktar TB2 üzerinden haberleşme testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
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Sıkça Sorulan Sorular
Bayraktar KALKAN DİHA nedir?
Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek şekilde geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.