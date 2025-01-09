Bayraktar TB3'ten yeni başarı!
09-01-2025 20:14
| Güncelleme: 09-01-2025 20:22
Bayraktar TB3, Türk savunma sanayisinin gururu olan bir milli proje olarak, bir kez daha önemli bir başarıya imza attı. Bayraktar TB3 102. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testini başarıyla tamlayan TB3, dikkatleri üzerine çekti. Baykar tarafından yerli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, tüm testlerini başarı ile tamamlamaya devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, performans testini sosyal medya hesabından duyurdu...