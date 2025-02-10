Bayraktar TB3'ten yeni başarı: Sistem tanımlama ve performans testi tamamlandı

Türkiye'nin savunma sanayisinde en önemli projelerinden biri olan Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), test sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Baykar tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilme özelliğine sahip olan Bayraktar TB3 PT-1, Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarıyla tamamladı.

BAYRAKTAR TB3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Katlanabilir kanat yapısı sayesinde TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilere uyum sağlayabilen silahlı insansız hava aracı sistemi, sadece keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılmakla kalmayacak. Aynı zamanda kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlar ile operasyon icra edebilecek Bayraktar TB3'ün öne çıkan bazı özellikleri şöyle:

14 Metre Kanat Açıklığı

8.35 Metre Uzunluk

2.6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış