BYD'nin dev gemisi! 7 bin araçlık 'yüzen oto galeri' Türkiye'de görüntülendi

BYD Türkiye fabrikası ne zaman açılacak?

BYD'nin Manisa'da 1 milyar dolar yatırım yaparak kuracağı tesiste, yılda 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretimi planlanıyor. Bu tesis aynı zamanda sürdürülebilir mobilite teknolojilerine odaklanacak bir araştırma merkezi barındıracak. Dev yatırımın, 2026 sonu itibarıyla faaliyete geçmesi ve doğrudan 5 bin kişiye iş imkanı oluşturması bekleniyor.