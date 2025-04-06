BYD'nin dev gemisi! 7 bin araçlık 'yüzen oto galeri' Türkiye'de görüntülendi
Çinli otomotiv devi BYD'nin araç taşıma gemisi BYD CHANGZHOU, 7 bin araçlık yüküyle Kocaeli Derince'deki Safiport Limanı'na demir attı. 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıkan dev gemi, yaklaşık 39 günlük yolculuğunu tamamlayarak Türkiye'ye ulaştı.
BOĞAZDAN GEÇTİ
Gemi, Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişi sırasında görüntülendi. 69 bin 250 brüt tonaj ve 21 bin 400 net tonaj kapasitesi sayesinde geniş ölçekli sevkiyatları verimli şekilde gerçekleştirebilen gemi, 199,9 metre uzunluğu ve 38 metre genişliğiyle adeta yüzen bir oto galeriyi andırıyor.
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Sıkça Sorulan Sorular
BYD Türkiye fabrikası ne zaman açılacak?
BYD'nin Manisa'da 1 milyar dolar yatırım yaparak kuracağı tesiste, yılda 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretimi planlanıyor. Bu tesis aynı zamanda sürdürülebilir mobilite teknolojilerine odaklanacak bir araştırma merkezi barındıracak. Dev yatırımın, 2026 sonu itibarıyla faaliyete geçmesi ve doğrudan 5 bin kişiye iş imkanı oluşturması bekleniyor.