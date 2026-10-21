Yunanistan'da öğrenci öğretmenler sokağa çıktı: Binlerce kişilik prostesto

Yunanistan'da okul binalarından sıvaların döküldüğünü gösteren görüntüler ve Atina'nın Grava bölgesindeki büyük bir okul kompleksinde yaşandığı iddia edilen doğal gaz sızıntısı haberlerinin ardından öğrenci ve öğretmenler harekete geçti. Atina'nın merkezinde 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen ülkedeki eğitim sistemine ilişkin sorunları protesto için toplandı. Polis, protesto henüz başlamadan 20 kişiyi gözaltına aldı.