Çin'de bir garip maraton! Robotlar insanlarla yarıştı
Çin'de gerçekleştirilen insansı robotlar maratonunda devlet destekli X-Humanoid tarafından geliştirilen Tiangong Ultra, dikkat çeken bir başarıya imza atarak etabı 2 saat 40 dakikada tamamladı. Ancak maratonun galibi olan insan koşucu 1 saat 2 dakika ile yarışı kazandı. Etkinlikte, 21 robot çeşitli hızlarla yarışı tamamladı.
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Sıkça Sorulan Sorular
İnsansı robot nedir?
İnsansı robot, insan biçimine sahip ve genellikle insan hareketlerini taklit edebilen bir robot türüdür. Bu robotlar, yapay zeka ve robotik teknolojilerle donatılmış olup, insanların yaptığı bazı fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilirler.