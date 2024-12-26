İHA-122 süpersonik füze testi başarıyla tamamlandı: "TCG Anadolu'ya Selam!"
26-12-2024 16:11
| Güncelleme: 26-12-2024 16:11
Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli teknolojilere bir yenisi daha eklendi. ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Testin başarıyla tamamlanmasının ardından, füze üzerine yazılan "TCG Anadolu'ya selam olsun" ifadesi dikkat çekti.