Rizeli Emine teyze, "Bugün ne yemek yapsam" kararsızlığını yapay zeka ile bitirdi
18-01-2025 12:10
| Güncelleme: 18-01-2025 12:10
Rize'de yaşayan 59 yaşındaki 6 çocuk annesi Emine Kurt, kızı sayesinde tanıştığı yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT ile mutfakta yaşadığı "Bugün ne yemek yapacağım?" kararsızlığını çözdü. Dolabındaki malzemeleri yapay zekaya söyleyerek yemek önerileri alan Kurt, bu teknolojiyi mutfakta pratik bir yardımcı olarak kullanmaya başladı. Bu sayede yemek yapma kararsızlığından kurtuldu.