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Robot garsonla kebap keyfi: Bursa'daki bu mekan, müşterileri şaşırtıyor

18-12-2024 15:26 | Güncelleme: 18-12-2024 15:26
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Bursa'da, teknolojiyi gastronomiyle buluşturan bir kebap salonu, müşterilerine robot garson ile hizmet veriyor. Üzerindeki dört tepsiyle mutfaktan aldığı yemekleri masalara kadar taşıyan robot, hem müşterilerin ilgisini çekiyor hem de farklı bir deneyim yaşatıyor. Robot, yemekleri masaya kadar götürdükten sonra siparişler garsonlar tarafından servis ediliyor. Ancak robotun yetenekleri yemek taşımakla sınırlı değil. Doğum günü ve özel etkinliklerde şarkı söyleyerek de masalara hizmet ediyor ve müşterilere eğlenceli anlar yaşatıyor.

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