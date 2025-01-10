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Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar KALKAN DİHA önemli bir testi daha tamamladı

10-01-2025 14:21 | Güncelleme: 10-01-2025 14:22
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Ömer Faruk Doğan

Baykar, özgün olarak geliştirdiği Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) ile önemli bir başarıya daha imza attı. Keşif ve istihbarat görevleri için tasarlanan KALKAN DİHA PT-5, 54. test uçuşunda "Uzun Menzil Haberleşme Testi"ni başarıyla tamamladı. Yüksek teknolojili haberleşme sistemiyle donatılan KALKAN DİHA PT-5, test sırasında 100 kilometreyi aşan haberleşme menziline ulaştı.

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