Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar KALKAN DİHA önemli bir testi daha tamamladı
10-01-2025 14:21
| Güncelleme: 10-01-2025 14:22
Baykar, özgün olarak geliştirdiği Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) ile önemli bir başarıya daha imza attı. Keşif ve istihbarat görevleri için tasarlanan KALKAN DİHA PT-5, 54. test uçuşunda "Uzun Menzil Haberleşme Testi"ni başarıyla tamamladı. Yüksek teknolojili haberleşme sistemiyle donatılan KALKAN DİHA PT-5, test sırasında 100 kilometreyi aşan haberleşme menziline ulaştı.