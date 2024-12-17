Selçuk Bayraktar gökyüzünü aştı: Uzayda da çalışmalarımız sürüyor!
17-12-2024 17:20
| Güncelleme: 17-12-2024 17:33
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun'da gazilerle görüntülü konuştu. "Sizlerin örnekliği bizlere ilham kaynaklığı oluyor. Ekibim adına bu ülkenin mühendis evladı olarak hepinize şükran ve minnet duygularımı iletiyorum" diyen Bayraktar, Türkiye'nin teknoloji alanında bağımsızlığı için mücadelelerinin sürdüğünü söyledi. "Kızılelma'da hem de yeni platformlarımızda Bayraktar TB3'te hatta atmosferin ötesinde uzayda da çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullanan Bayraktar, bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi'nin seferberliğini üstlenen TEKNOFEST'i hem Kıbrıs hem İstanbul'da düzenleyeceklerini belirtti.