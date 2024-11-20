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Selçuk Bayraktar yeni görüntüleri paylaştı: Bayraktar TB3, gemiden iniş kalkış yapan ilk İHA oldu

20-11-2024 14:13 | Güncelleme: 20-11-2024 14:13
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Ömer Faruk Doğan

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB3, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Silahlı insansız hava aracı (SİHA) kategorisindeki Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapabilen ilk insansız hava aracı olarak tarihe geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tarihi anlara ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, X hesabından paylaştığı gönderide "Sevdamızın peşini hiç bırakmadık" ifadelerini kullandı.

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