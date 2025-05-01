TEKNOFEST KKTC'de görkemli başlangıç: SOLOTÜRK ve Akıncı, Yavru Vatan'da nefes kesti

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. Başkent Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda kapılarını sabah 09.00 itibarıyla açan festival, açılış gününde adeta görsel bir şölene sahne oldu.

TEKNOFEST KKTC'nin ilk gününde gerçekleştirilen hava gösterileri büyük beğeni topladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi SOLOTÜRK, sergilediği akrobasi hareketleriyle gökyüzünde adeta sanat icra etti. Gösteriye Baykar tarafından geliştirilen Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da katıldı.