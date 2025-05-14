Tesla'nın insansı robotu dans pistine çıktı: Video sosyal medyayı salladı

Tesla Optimus robotu ile ilgili zaman zaman yeni videolar yayınlıyor. Aralık ayında, Optimus'un yürüme yeteneğine dair bir güncelleme paylaşılmıştı. Electrek'in haberine göre, şirket şimdi de robotun dans ettiği anları gösteren yeni bir video paylaştı.

Optimus programının başında bulunan Milan Kovac videoya ilişkin şu yorumu yaptı:

"Yakında daha fazlası geliyor! Ekip arka planda çok sıkı çalışıyor. RL ile simülasyonda tamamen eğitimli. Simülasyondan gerçeğe eğitim kodumuzda birçok optimizasyon ve düzeltme yapıldı."