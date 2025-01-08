Toyota Fuji Dağı'nın eteklerine şehir kurdu: "Woven City" kapılarını açtı
08-01-2025 16:29
| Güncelleme: 08-01-2025 16:29
Toyota, Japonya'da Fuji Dağı eteklerinde inşa edilen prototip şehir Woven City'nin kapılarını açtığını ve girişimcilere davette bulunduğunu duyurdu. CES 2025'te konuşan Toyota Motor Başkanı Akio Toyoda, bu şehirde inovasyonun teşvik edileceğini ve yeni teknolojilerin test edilip geliştirileceğini belirtti. Woven City'nin 2025 sonbaharında faaliyete geçmesi planlanıyor. Ayrıca bu yaz bir fikir yarışması düzenlenerek, projelerini hayata geçirmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan girişimcilere burs sağlanacağı açıklandı. Woven City, insanların Toyota’nın otonom araçları ve robotları gibi projelerle iç içe yaşayacağı bir yaşam laboratuvarı olarak tasarlandı.