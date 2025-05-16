Yerli kamikaze dronu KarguFPV gücünü kanıtladı! İlk test atışında tam isabet
STM tarafından geliştirilen yerli kamikaze dron KarguFPV, ilk test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Modern harp sahalarında yaygınlaşan FPV dron teknolojisi alanında geliştirilen KarguFPV, tasarım, sistem, mühimmat ve tapa entegrasyonu sonrası sahaya çıktı.
Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefine bir adım daha yaklaşmasına katkıda bulunan KarguFPV, gerçekleştirdiği test atışında hedef grubu tam isabetle vurdu.
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Sıkça Sorulan Sorular
KARGU ne anlama geliyor?
Eski Türkçede "dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamına gelen KARGU, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otomatik şekilde seyrüsefer icra ediyor. KARGU, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor.