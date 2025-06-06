Yerli SOM füzesi hedefi 12'den vurdu! "Daha büyük zaferlere hazırız'

TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği uzun menzilli seyir füzesi SOM, yerli turbojet motorla gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, füzenin muadillerine göre üstün özellikler taşıdığını ve yurt dışına bağımlılığın en aza indirildiğini vurguladı.

"DAHA BÜYÜK ZAFERLERE HAZIRIZ"

Kacır'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Milli gururumuz #SOM yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzemizde yurt dışına bağımlılık en aza indirildi.

SOM'un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri!

Tam Bağımsız Türkiye yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Gurur duyuyoruz, daha büyük zaferlere hazırız!"