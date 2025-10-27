Adana'da korkunç görüntüler! Önce sopalarla dövdüler, sonra bıçakladılar

Adana'da Adnan Menderes Bulvarı'nda Menderes Adası olarak bilinen yerde bir grup bir kişiyi kovalamaya başladı. Kaçan kişiyi bir süre sonra yakalayan şahıslar onu sopa ve tekmeyle darbetmeye başladı. Daha sonra aralarından biri şahsı bıçakladı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaralı şahsın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.