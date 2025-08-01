Adana'da nefes kesen kovalamaca! Polisten kaçamadı

Adana'da polis ekipleri Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ikazlarına uymayan sürücünün kullandığı motosiklet, caddede kaçmaya çalıştığı sırada devrildi. Yaya olarak Ziyapaşa Bulvarı'na doğru kaçan şüpheli sürücü, ekiplerin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Motosikletinde plaka olmadığı için kaçtığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.