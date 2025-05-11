Anneler Günü'nde ilk ziyaret Hayme Ana'ya! Kabri başında anıldı

Kütahya'da Türk Dünyası Kültür Sanat Platformu ile Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği üyeleri, Anneler Günü’nü özel bir programla kutladı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi ve Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Hayme Ana, Domaniç ilçesinde bulunan kabri başında dualarla anıldı. Programa daire müdürleri, belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı.